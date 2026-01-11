Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи

Фото: Ron Sachs/ТАСС

Преступление может быть квалифицировано как убийство с отягчающими обстоятельствами.

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли шесть человек. Об этом сообщила газета New York Post (NYP), ссылаясь на местную полицию.

По данным властей, 24-летний Дарика Мур устроил стрельбу в пригороде Уэст-Поинта после того, как ему помешали изнасиловать одну из будущих жертв.

Предполагается, что мужчина убил своего отца, дядю и трех братьев, а также семилетнюю девочку.

Безумца обвиняют и в том, что он направил огнестрельное оружие на другого ребенка младше семи лет, но не нажал на курок. В настоящее время следователи выясняют, произошла ли осечка или Мур решил не стрелять.

При задержании мужчине предъявили обвинение в убийстве первой степени. По словам сотрудников полиции, преступление может быть квалифицировано как убийство с отягчающими обстоятельствами.

Окружной прокурор Скотт Колом заявил, что дело будет пересмотрено на предмет применения смертной казни.

«Я не понимаю, какой мотив мог быть у человека, убившего семилетнего ребенка», — заявил он.

Как сообщили следователи, Мур действовал в одиночку. Предварительное слушание назначено на понедельник, 12 января.

Стрельба стала самой массовой в Миссисипи за прошедшее десятилетие.

