Россиян предупредили о штрафах за переводы денег на карту

Регулярные поступления могут заинтересовать сотрудников налоговой службы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) отслеживает переводы на банковские карты граждан в поисках незадекларированных доходов, с которых не уплачен налог. В случае подтверждения, стоит ждать штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на комментарий юриста Юрия Мирзоева.

Сам по себе перевод денег на карту не является доказательством нарушения, однако регулярные и целевые переводы могут заинтересовать сотрудников ФНС.

По словам эксперта, к подозрительным переводам относятся, к примеру, поступления за сданное в аренду имущество. Мирзоев отметил, что это самый распространенный тип операций, который может быть признан доходом.

Кроме того, регулярные переводы от юридических лиц и ИП, если получатель не числится их сотрудником по трудовому договору, также могут расцениваться как подозрительные операции. Штраф грозит также за не уведомление ведомства о зарубежных счетах и активах, а также за ведение бизнеса без регистрации в качестве ИП или юридического лица.

Штрафы за неуплату или недоплату налога могут варьироваться от 20% до 40% от недоплаченной суммы в зависимости от наличия умысла. Кроме того, начисляются пени, а за не предоставление декларации в установленный срок гражданину предстоит оплатить штраф в размере до 30% от неуплаченного налога (минимум одна тысяча рублей. — Прим. ред.).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ФНС сообщила о новых правилах налогообложения недвижимости, которые вступили в силу для россиян с 1 января 2026 года.

