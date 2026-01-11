Жители Балтийска остались совсем без воды

Фото: 5-tv.ru

Экстренные службы ищут утечку.

Город Балтийск Калининградской области остался без водоснабжения. Об этом 5-tv.ru сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Водоканал занимается поиском утечки», — говорится в сообщении.

Отключение водоснабжения произошло 10 января в 22:00 по московскому времени. По предварительным данным, подачу воды возобновят 11 января в 06:00 утра.

