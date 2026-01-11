«Не могу сказать, как получилось выжить»: история блокадницы Марианны Курилович

Фото: 5-tv.ru

Она стала обладательницей 26 медалей и ордена Отечественной войны II степени — 11 января Марианна Курилович отмечает 100-летие.

Сорок лет своей жизни Марианна Курилович отдала работе на Ленинградском телевидении, в том числе в должности главного музыкального редактора Пятого канала. В эксклюзивном материале 5-tv.ru история великой женщины, которая пережила страшное время Блокады, не теряя силы духа, доблести, отваги, любви к ближним и веры в лучшее. Сегодня, 11 января, Марианне Курилович исполнилось 100 лет.

Как началась война

Марианна Яковлевна с теплотой в сердце вспоминает довоенное детство. Она хорошо училась в школе, особенные успехи наблюдались в математике. Кроме того, девушка была творчески одаренной — в музыкальной школе она играла на скрипке, а позже освоила пианино, занимаясь у себя дома.

Война пришла в Советский Союз, когда Марианна училась в 7 классе. В тот день вместе с подружками она пошла с подружками на Невский проспект за мороженым. Именно там ее застало объявление о нападении Германии.

Когда гитлеровская армия подступила к Ленинграду, Марианна вместе с родителями находилась в городе. Она вспоминает, как в первые дни город сильно бомбили. Люди спасались в бомбоубежищах.

«Маму и папу призвали в первый же день. Отца направили в десантные войска, но через два дня отпустили. В городе он занял должность заместителя главного врача ленинградского гарнизона. А мама работала в госпитале операционной сестрой», — делилась Марианна Яковлевна.

В первый же год войны 15-летнюю Марианну взяли в дружинники и направили в госпиталь, где она в палате из 20 человек ухаживала за ранеными. Изо дня в день семья медиков заботилась о жителях Ленинграда, спасая десятки жизней.

Но страшнее всего были не постоянные обстрелы города и даже не ранения, а голод, уверена Марианна. Все началось с разгрома Бадаевских складов в Ленинграде. Туда свезли чуть ли не все, что было в магазинах. Когда фашисты ударили по этим складам, население осталось без продовольствия.

«По земле текло масло, сахар. Были люди, которые чуть ли не лизали землю», — рассказывала блокадница.

Даже хлеб, который в то время был чуть ли не единственным источником пропитания, был «ненастоящим»: с добавлением жмыха, целлюлозы, соды, отрубей, солярового масла. Люди были вынуждены даже за ним отстаивать в очередях на жутком морозе, с порядковым номером на руке.

Несмотря на страшные 872 дня, большинство жителей старались поддерживать друг друга и оставаться людьми. Но время было страшное. Семью Марианны Курилович не обошли потери. За время блокады Ленинграда от голода погибли 16 близких ей людей, из них девять — из числа ближайших родственников. Умерли все тети, дяди, двоюродные братья и сестры, серьезно заболела мама.

«Я даже не могу сказать, как получилось выжить, хотя часто об этом спрашивают. Мама чуть не умерла, ее забирали в госпиталь. Что мы только не ели. Жевали ремни. Как-то мама нашла старый кофейный напиток из желудей, на костерке пожарила его, чтобы есть. Ничего не было, ничего купить было нельзя», — вспоминает Курилович.

За что Марианна Курилович получила орден

5-tv.ru

Во время блокады в госпиталь, где работала Марианна, доставили тяжелораненого офицера, которому выделили сестринскую комнату. Ей поручили за ним ухаживать. Девушка запомнила его как очень странного пациента, который отличался от остальных хамским поведением и постоянно доводил ее до слез.

«Однажды он то ли потерял сознание, то ли заснул, и начал в этом состоянии говорить по-немецки. Ругался последними словами, называл нас русскими свиньями. Я сразу же позвонила политруку», — рассказала она.

Поначалу девушке не поверили. Однако она уговорила политрука зайти в палату к офицеру. Спустя десять минут Марианну попросили никуда не уходить, а через полчаса приехали военные, положили офицера на носилки и увезли.

Через какое-то время девушку вызвали в военкомат и вручили орден Отечественной войны II степени, который тогда давали только военным. Она долгое время не понимала, за что получила столь высокую награду. Узнала Марианна спустя много лет, во время перестройки, от приятеля из Горкома КПСС.

Выяснилось, что девушка вычислила настоящего шпиона. Его история шокировала Курилович. Офицер был из потомственной военной семьи, из родных у него осталась только внучка. Вместе с ней он и жил на даче у Финского залива, где в подвале держал установку для передачи данных. Однажды девочка не вовремя туда спустилась и застала деда за «работой». Там же в подвале он ее и застрелил.

«И вот такого человека я поймала… Возможно, поэтому нас так бомбардировали, потому что он передавал немцам данные, по каким домам надо бить», — поделилась Марианна Яковлевна.

Праздник со слезами на глазах

Для Марианны война закончилась 18 января 1943 года — в день прорыва блокады Ленинграда. По ее воспоминаниям, тогда люди массово выбегали на улицы, обнимались и целовались, поздравляли случайных встречных. Заканчивалось страшное время голода, люди предвкушали возвращение к нормальной жизни.

Когда Советский Союз водрузил знамя над рейхстагом и фашистская Германия подписала капитуляцию, этот день для Марианны Курилович стал уже вторым Днем Победы. Блокадница и по сей день празднует обе знаменательные даты.

По ее воспоминаниям, День Победы она встречала вместе с близкими на Невском проспекте. По улицам шли советские военные и пленные немцы, которым горожане бросали хлеб.

Однако призраки прошлого напоминают о себе, подпитывая привычки тяжелых лет.

«Я, например, не могу выбросить даже самый маленький кусочек хлеба или испортившуюся еду. Дочка на меня ругается, а я ей говорю не выбрасывать, что лучше я доем», — отметила Марианна Яковлевна.

Вскоре за самым счастливым днем пришел и печальный. К концу войны мама девушки сильно заболела — у нее были проблемы с сердцем, ее парализовало. Семья ухаживала за ней 11 лет, но помочь так и не смогла — женщина умерла.

В послевоенное время Марианна Курилович окончила училище при консерватории и стала педагогом по игре на рояле в музыкальной школе. После решила получить высшее образование и поступила на театроведение.

Случайная встреча стала судьбоносной

5-tv.ru

С мужем, Анатолием Куриловичем, Марианна познакомилась незадолго до того, как устроилась на телевидение, в 1953 году. Встреча произошла совершенно случайно, когда девушка поехала за город в гости к подруге.

«Я сидела у телефонной будки, звонила домой, чтобы узнать, как мама себя чувствует. В это время к ресторану, где в очереди стояла моя подруга, подъехала машина. Из нее вышло двое мужчин: один пошел к ресторану, а второй ко мне. Мы с ним как-то разговорились, и именно он стал потом моим мужем», — вспоминает Марианна Курилович.

Анатолий тогда только вернулся в Ленинград из США, где во время войны принимал военные корабли для СССР. Вместе со своим другом Борисом они ехали в город. Друзья предложили подвезти девушек, чтобы тем не пришлось ютиться с тяжелыми чемоданами в общественном транспорте.

Они заехали в гости к Анатолию, где пили чай и слушали пластинки, а потом мужчины отвезли девушек домой. Девушки благополучно забыли у нового знакомого свои вещи, из-за чего встретились вновь. Так завязалась дружба.

Вскоре Анатолию понадобилось ехать в командировку из-за чего их общение с Марианной оборвалось. Спустя какое-то время девушка угодила в больницу. Там она снова увиделась с Анатолием — у его коллеги умерла супруга, и мужчина приезжал вместе с ним в морг при медучреждении.

После внезапной встречи Анатолий начал каждый день навещать Марианну и смог завоевать ее сердце. Вскоре молодые поженились. Они жили в браке до самой смерти Анатолия в 1970-х, успев воспитать и вырастить дочь.

Послесловие

На Ленинградском телевидении, а в последствии на Пятом канале, ставшем преемником легендарного СМИ, Марианна Курилович проработала до 1999 года.

За свою жизнь Марианна Яковлевна много путешествовала и побывала в 35 странах.

«Больше всего мне понравилась Германия, как ни странно. Меня очень хорошо там встречали. Конечно, Франция, Париж. Я ходила там, как у себя дома, потому что все знала по книгам. Не понравилась Италия», — поделилась женщина.

Сейчас Марианна Яковлевна уже физически не может путешествовать, она находится в окружении внуков и правнуков, читает книги и любит настольные игры.

На вопрос о том, есть ли у нее мечта, Марианна Курилович отвечает, что мечтает только о здоровье и благополучии детей.