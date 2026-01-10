В 2025 году температура мирового океана достигла очередного рекордного уровня

Фото: 5-tv.ru

В Арктике зафиксирован максимально низкий годовой максимум площади морского льда.

Мировой океан в 2025 году обновил рекорд по накоплению тепла. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Океан является главным «тепловым аккумулятором» Земли: он поглощает свыше 90% избыточного тепла, которое удерживается парниковыми газами в системе планеты.

В 2025 году уровень тепла в океане показал максимальное значение за всю современную историю наблюдений. Объем тепла увеличился на 23 зеттаджоуля по сравнению с 2024-м. Показатель основан на последнем отчете о глобальном уровне тепла в океане, который уже девятый год подряд фиксирует высокое потепление морей.

Повышение температуры океана приводит к глобальному увеличению уровня моря, усиливает и продлевает периоды сильной жары, а также усиливает экстремальные погодные явления. Ключевая причина продолжающегося перегрева — рост концентрации парниковых газов.

Накопление тепла также ускоряет таяние ледников и морского льда. В связи с этим в Арктике в 2025 году зафиксирован рекордно низкий годовой максимум площади морского льда.

