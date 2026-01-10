«Золотое кольцо» России расширят на 49 населенных пунктов к 2027 году

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.

«Золотое кольцо» России будет расширено на 49 населенных пунктов к своему 60-летию в 2027 году. Об этом говорится в официальном заявлении заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов», — сообщил Чернышенко.

В обновленный маршрут войдут Нижний Новгород, Александров, Муром, Плес, Калязин и Плес, национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». Также в список будут включены другие населенные пункты Нижегородской, Тверской, Владимирской, Ивановской и Московской областей.

По словам Чернышенко, расширение «Золотого кольца» будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов. Кроме того, проект станет катализатором развития для десятков малых городов, поможет создать новые рабочие места, восстановить памятники и сделать эти территории более комфортными для жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что количество путешествий по России превысило исторический максимум. Более 96 миллионов поездок совершили туристы по нашей стране в 2025 году. В лидерах посещений — Петербург, Москва и область, Краснодарский край, Татарстан, Крым.

