Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию

Ее может вызвать общение с людьми и просмотр видео с котятами.

Ученые описали особое чувство внезапного душевного тепла, близости и единения. Эту эмоцию назвали «кама мута». Об этом сообщает Daily Mail.

Если у вас были слезы умиления в конце трогательного фильма, волнение при встрече после долгой разлуки или душещипательно чувство от взгляда на жениха с невестой на свадьбе, то эта эмоция вам знакома. Кама мута — это внезапное, всепоглощающее чувство, вызванное переживанием любви, принадлежности и социальной близости.

«Кама мута обычно возникает, когда мы становимся свидетелями или переживаем внезапное усиление общественных связей — моменты, когда социальные связи создаются, возобновляются или укрепляются», — объясняет профессор Томас Шуберт из Университета Осло.

Как распознать кама муту

Хотя термин заимствован из санскрита, саму эмоцию люди испытывали всегда. Она может возникать в самых разных ситуациях: при встрече с любимым человеком, во время коллективного празднования, при наблюдении за актом щедрости или самопожертвования, во время религиозной службы или даже при просмотре трогательного видео с животными.

Эмоция имеет не только психологическое, но и физическое измерение. К ее проявлениям относятся:

слезы;

мурашки по коже,

тепло в груди,

ком в горле.

Сила переживания может варьироваться от легкой волны умиления до глубокого потрясения.

Зачем кама мута нужна

Ученые полагают, что кама мута сыграла ключевую роль в эволюции человека, помогая укреплять социальные связи, которые были важны для выживания вида.

«Эмоция, которая вознаграждает нас за чувство единения, побуждала бы нас искать, поддерживать и развивать отношения», — говорит профессор Шуберт.

Внешние проявления, такие как слезы, также служат социальным сигналом для окружающих, показывая вашу вовлеченность и желание сблизиться.

Как привнести больше кама муты в жизнь

Исследования показывают, что переживание этой эмоции делает людей щедрее, укрепляет отношения и усиливает чувство преобретения смысла жизни.

Получить кама муту можно пассивно. Через искусство и наблюдение. Просмотр душевных фильмов, чтение книг, прослушивание музыки или даже видео с котятами могут стать триггером.

А также эмоция может возникать при активных действиях. Самый сильный опыт приходит от личного участия: объятий, искренних разговоров, вовлеченности в общее дело, помощи другим или просто внимания к моментам с близкими.

«Люди могут развивать в себе кама-муту, если будут присутствовать и проявлять внимание в моменты общения, а не торопиться», — советует профессор.

