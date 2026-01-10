Правительство РФ утвердило бесплатное лечение более 20 видов заболеваний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2026 году средние нормативы финансирования на одного гражданина за счет бюджетных ассигнований составят 5,4 тысячи рублей.

В 2026 году бесплатная медицинская помощь в России будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний. Информация об этом следует из постановления правительства России о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с соответствующими документами ознакомилось ТАСС.

Согласно документу, перечень заболеваний и состояний, по которым медпомощь оказывается бесплатно, не изменился по сравнению с 2025 годом. В список входят инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, а также мочеполовой системы, болезни глаз и ушей.

Кроме того, бесплатную помощь будут оказывать при беременности, родах, травмах, отравлениях и отдельных состояниях у детей в перинатальный период. В перечень заболеваний также вошли психические расстройства, нарушения обмена веществ, расстройство питания.

Программа помощи также включает в себя расширение профилактики и диспансеризации. Так, например, беременные женщины получат право на дородовую диагностику нарушений развития плода, в том числе неинвазивное пренатальное тестирование.

Пациенты от 18 до 40 лет получат возможность бесплатно определить уровень липопротеида (a) в крови. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет один раз в шесть лет могут бесплатно пройти оценку липидного профиля. При этом пациенты в возрасте от 40 лет и старше могут сдавать такой анализ один раз в три года.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2026 году средние подушевые нормативы финансирования на одного гражданина за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) составят почти 23 тысячи рублей, а за счет бюджетных ассигнований — 5,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам напомнили, за какие медицинские услуги придется заплатить. В рамках действующего полиса гражданам доступны посещение терапевта, ряд инструментальных обследований, лабораторные анализы, лечение в стационаре и проведение операций. На бесплатной основе также выполняют вакцинацию, ведут беременность и оказывают часть стоматологической помощи. Однако лечение ВИЧ-инфекции, психических заболеваний, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем, в программу ОМС не входит.

