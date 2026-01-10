В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Мужчине оказывается вся необходимая помощь.

В Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на частный дом пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«У 60-летнего мужчины минно-взрывная травма, ожог обоих кистей и правой щеки. Он доставлен в Курскую областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в публикации губернатора.

Инцидент произошел в хуторе Фонов. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей о характере атаки и возможных разрушениях не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом. В ночь на 10 января силы противовоздушной обороны сбили над территорией Калужской области четыре беспилотных летательных аппарата. Власти региона заверили, что владельцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая поддержка.

