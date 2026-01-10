Улицы Петербурга покрылись сугробами из-за циклона «Фрэнсис»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Снегом засыпало и взлетно-посадочные полосы аэропорта Пулково.

Санкт-Петербург засыпает снегом, принесенным в город мощным циклоном «Фрэнсис». Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Улицы Северной столицы покрылись сугробами, транспортные средства буквально тонут в снегу. Осадки распространились всюду: начиная от балконов жилых домов и заканчивая мостовыми заграждениями. На дорогах Петербурга наблюдается затрудненное движение.

На взлетно-посадочных полосах аэропорта Пулково также задействованы десятки машин спецтехники, которые расчищают территорию. Снег полностью покрыл территорию взлетного поля, на котором из-за осадков трудно рассмотреть знаки, которые используются пилотами и сотрудниками аэропорта для навигации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за снегопадов, вызванных циклоном «Френсис», московские аэропорты встали. В Шереметьево сотни измученных пассажиров проводят по несколько часов в ожидании своего багажа. Из-за погодных людей не выпускают, что приводит к конфликтам — от усталости и неясности ситуации они начинают ругаться с сотрудниками аэропорта и бортпроводниками.

