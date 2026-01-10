Time: в Иране в ходе массовых протестов погибли не менее 217 человек

Фото: Reuters/Social Media

В ходе продолжающихся массовых протестов в Иране погибли по меньшей мере 217 человек. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на врача из Тегерана, выступившего на условиях анонимности.

«Шесть больниц в столице зафиксировали как минимум 217 смертей среди протестующих», — заявил источник изданию.

По его словам, большинство погибших — молодые люди. Врач также отметил, что тела умерших были вывезены из медицинских учреждений в пятницу.

Как указывает Time, правозащитные организации публикуют значительно меньшие данные о числе жертв. Разница в оценках, по мнению издания, может быть связана с различными методами подсчета. Представленные сведения в настоящее время не поддаются независимой проверке.

Официальные власти Ирана данные о числе погибших не комментировали.

Ранее, писал 5-tv.ru, Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. По мнению членов совета, американцы и «сионисты» умышленно организовали протест.

Массовые бунты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты. В иранских городах на улицы высыпали группы вооруженных боевиков, открывших стрельбу и выкрикивающих лозунги, направленные против Хаменеи. В Тегеране и в Кередже протестующие сожгли иранский флаг и забросали прохожих камнями.

