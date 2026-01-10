Французский футболист Вергос погиб, пытаясь сделать фото у водопада в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Chaiwat Subprasom

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он был на отдыхе вместе со своей девушкой.

В Таиланде погиб французский футболист Алексис Вергос. Ему было всего 22 года. Об этом сообщал телеканал RTL.

Инцидент произошел еще 5 января на тайском острове Самуи. Согласно словам очевидцев, молодой парень пытался сделать фотографию у популярного туристического места — подножия На Муанг 2 — и сорвался вниз. В результате он упал в воду, а затем ударился головой о камни.

«Первый судебно-медицинский осмотр показал, что Алексис скончался в результате черепно-мозговой травмы», — говорится в статье.

Также сообщается, что на отдых футболист отправился вместе со своей невестой. В момент трагедии девушка находилась рядом со спортсменом. Она тоже поскользнулась, пытаясь сделать фото, но ей удалось удержаться за ветку и выбраться наверх.

Алексис Вергос играл за клуб «Кемпер Эрге Армель». Молодой человек занимался футболом с шести лет. Его отец — спортсмен. Много лет мужчина тренировал одну из местных команд.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни легендарный тренер по гандболу Анатолий Евтушенко. Ему был 91 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.