Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн домогался до эскортницы в отеле

В новогодней комедии 68-летний актер сыграл одного из воров, которые проникают на территорию семьи Кевина.

Актер Дэниел Стерн, прославившийся ролью грабителя Марва в культовой новогодней комедии «Один дома», был привлечен к ответственности за домогательство к эскортнице. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 10 декабря в отеле в калифорнийском городе Камарильо. По данным издания, 68-летнего Стерна обвиняют в приставаниях к девушке. Актер не был арестован. Известно, что ему выписали штраф. Однако его сумма не разглашается.

Творческие планы на фоне скандала

Скандал разразился незадолго до того, как стало известно о новом творческом проекте Стерна. По его словам, владельцы знаменитого дома из фильма «Один дома» в пригороде Чикаго обратились к нему с просьбой создать скульптуру для украшения резиденции.

«Я скульптор, и они спросили, не сделаю ли я скульптуру для дома. Так что я создаю изваяние, на которой я изображен с пауком», — рассказал актер.

Скульптура будет отсылать к одной из самых запоминающихся сцен фильма, где персонажа Стерна пугает большой тарантул по имени Чарли. Актер, который не так давно переехал на ранчо, чтобы сосредоточиться на искусстве, отметил, что это будет его первый автопортрет.

Здоровье актера

Ранее, в октябре 2025 года, Стерн был госпитализирован после оказания неотложной медицинской помощи, но был быстро выписан и теперь чувствует себя хорошо. Ни по поводу госпитализации, ни по поводу обвинения в домогательствах актер публично не высказывался.

