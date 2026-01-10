Ученые выяснили, что собаки подслушивают разговоры хозяев и учат новые слова

Фото: 5-tv.ru

Когнитивные способности животных гораздо выше, чем представлялось ранее.

Некоторые питомцы способны запоминать названия предметов, которые звучали в диалогах их хозяев, без специального обучения. К такому выводу пришли венгерские ученые, впервые доказавшие этот феномен у собак. Об этом сообщается в журнале Science.

Обычные собаки хорошо усваивают команды, но с запоминанием названий игрушек или предметов справляются плохо. Однако существует небольшая группа так называемых одаренных собак, знающих названия сотен объектов. Ученые решили выяснить, как именно они учатся.

Эксперимент с «подслушиванием»

В исследовании приняли участие десять таких собак-вундеркиндов. Хозяева в их присутствии просто обсуждали между собой новую игрушку (например, плюшевых ската или броненосца), не обращаясь напрямую к питомцу. После этого животное отправляли в другую комнату и просили принести ту самую игрушку, о которой шла речь.

Семь из десяти собак успешно справились с задачей, точно выбирая названный предмет. Они демонстрировали этот навык даже в усложненных условиях, когда игрушку прятали в непрозрачную коробку, создавая разрыв между восприятием объекта и его названием.

«Мы впервые наблюдаем за группой собак, которые способны запоминать команды, подслушивая разговоры людей», — отметила ведущий автор исследования Шани Дрор из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

На сегодняшний день науке известно примерно о 50 одаренных собаках, способных запоминать названия сотен игрушек. Самая известная из них — бордер-колли по кличке Чейзер, которая знала более 1000 слов.

Редкий навык в животном мире

Способность усваивать новые слова пассивно, просто из разговоров, ранее наблюдалась лишь у немногих видов — например, у попугаев и человекообразных обезьян. Этот же механизм лежит в основе обучения речи у маленьких детей, которые учат слова, даже когда родители не ставят себе такой цели.

Эксперты подчеркивают, что такая выдающаяся когнитивная способность — удел немногих. Большинство собак не могут похвастаться подобными талантами.

«Новое исследование показывает, что когнитивные способности животных гораздо выше, чем вы думаете. Но не все собаки так легко усваивают информацию. Поэтому маловероятно, что ваш пушистый друг запоминает имена, лакомясь остатками еды под обеденным столом», — отмечает эксперт по когнитивным способностям животных Хайди Лин из Университета Южной Алабамы.

Собаки против старения

Отдельное исследование, проведенное учеными из США и Австралии, показало, что взаимодействие с собаками может замедлять биологическое старение у женщин. Всего один час в неделю, посвященный общению с питомцем, положительно влиял на длину теломер — защитных участков на концах хромосом, которые являются ключевым маркером клеточного возраста. У участниц эксперимента, дрессировавших собак, не только увеличилась длина теломер, но и ослабли симптомы посттравматического стрессового расстройства.

