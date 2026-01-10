Принц Гарри утаил подробности о брате в мемуарах из-за страха мести

Фото: www.globallookpress.com/Pool

Материала о королевской семье могло хватить на две книги.

Принц Гарри признался, что его скандальные мемуары «Запасной» могли быть в два раза объемнее, но он сознательно вырезал самые острые эпизоды, боясь навсегда разрушить отношения с семьей. Об этом сообщает Mirror.

В интервью после выхода книги Гарри заявил, что исходная рукопись содержала гораздо больше откровений об его отношениях с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом. Однако он принял решение не публиковать эти детали, опасаясь мести со стороны родных.

«Есть вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир знал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь меня простят», — заявил герцог Сассекский.

Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

Самое сложное было — кое-что опустить

Работа над книгой, по словам принца, была мучительным процессом отбора. Он провел около 50 видеозвонков со своим гострайтером (профессиональным писателем, который создает тексты от имени другого человека), решая, какие истории сделать достоянием общественности. Несмотря на то, что в окончательный вариант вошли десятки громких обвинений — от физической стычки с Уильямом до конфликтов на похоронах их дедушки, принца Филиппа, — Гарри утверждает, что это лишь малая часть того, что могло быть опубликовано.

«Можно было бы написать две книги, если уж на то пошло. Самое сложное было — кое-что опустить», — признался он.

Непоправимый удар по имиджу монархии

Эксперты считают, что даже в урезанном виде мемуары нанесли сокрушительный удар по вековому имиджу британской королевской семьи. Историк доктор Эд Оуэнс заявил, что трехлетняя эпопея с разоблачениями Сассексов окончательно разрушила легенду о «сплоченной семейной монархии».

Решение Гарри и Меган покинуть Великобританию в 2020 году, а затем начать публичное обсуждение внутренних конфликтов, по мнению эксперта, поставило крест на плане короля Карла III править с опорой на двух сыновей как на верных помощников.

Мемуары «Запасной» (Spare) вышли в январе 2023 года и мгновенно стали мировым бестселлером. Книга раскрыла множество личных и болезненных тем, включая детали гибели принцессы Дианы, отношения Гарри с мачехой Камиллой и конфликт с невесткой Кейт Миддлтон.

