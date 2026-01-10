На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Очаг сейсмособытия находился на глубине более 25 километров.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по местному времени (10:57 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 25,8 километра.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило около 178 километров. Информация о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступала.

Камчатка относится к числу наиболее сейсмоактивных регионов России и расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где регулярно фиксируются подземные толчки различной силы.

Ранее, писал 5-tv.ru, землетрясение магнитудой 5,5 произошло у архипелага Огасавара в Японии. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 30 километров в акватории Тихого океана. В метеорологическом управлении уточнили, что угрозы цунами после землетрясения не объявлялось. Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры на островах архипелага также не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX