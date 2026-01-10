Психотерапевт хотел вернуть пациентке «ощущение красоты» и изнасиловал ее

Фото: 5-tv.ru

К врачу женщина обратилась вместе с мужем.

Врач из США совершил сексуальное насилие над клиенткой, пришедшей к нему на сеанс семейной терапии. Об этом сообщает People.

Уточняется, что 51-летнему психотерапевту предъявлены два обвинения в сексуальном насилии. Его арестовали 5 января после многомесячного расследования, начавшегося в августе 2025 года, когда отец пострадавшей женщины обратился в правоохранительные органы.

Изнасилование под видом терапии

Согласно судебным документам, потерпевшая и ее супруг обратились к злоумышленнику в июле для консультации из-за проблем в браке. После нескольких совместных сеансов женщина стала посещать психотерапевта одна. Именно во время такой индивидуальной встречи и произошло нападение.

«Ты мне так нравишься», — сказал терапевт, прежде чем принялся ее ласкать и целовать.

Пациентка сообщила следователям, что неоднократно просила его остановиться, но он проигнорировал ее просьбы. Врач оправдывал свои действия тем, что пытается «вернуть ей ощущение красоты». Женщина также отметила, что терапевт, зная о ее непростом семейном положении и прошлом опыте насилия, преднамеренно воспользовался уязвимым состоянием.

Вещественные доказательства

Сразу после инцидента потерпевшая обратилась в больницу для проведения судебно-медицинского освидетельствования. Результаты анализа ДНК, полученные 1 декабря, подтвердили наличие биологического материала неизвестного мужчины.

Полиция отмечает, что расследование дела продолжается, не исключая возможности появления новых эпизодов или потерпевших.

