Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери впервые стала мамой в 44 года

До этого она пережила личную трагедию — ее жених скончался от онкологического заболевания.

Актриса Мишель Докери, известная по роли леди Мэри в сериале «Аббатство Даунтон», родила первенца. Об этом сообщает издание HELLO!.

Малыш появился на свет у 44-летней звезды и ее супруга, кинопродюсера Джаспера Уоллера-Бриджа. Для обоих супругов этот ребенок стал первым.

Радостное событие подтвердила замеченная на их автомобиле предупреждающая наклейка «Ребенок в машине». А также молодых родителей увидели на прогулке с их малышом.

«44-летняя Мишель выглядела очаровательно в черном пальто на подкладке, серой шапке-бини и бордовом шарфе. Она несла в руках две чашки кофе из Costa во время обычной прогулки. Тем временем кинопродюсер Джаспер прижал к груди их малыша», — говорится в материале.

Новость о беременности артистки просочилась в прессу еще осенью 2025 года. Тогда Мишель Докери посетила лондонскую премьеру фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» в свободном голубом платье, которое не скрывало округлившийся животик.

Путь к семейному счастью для исполнительницы роли леди Мэри Кроули был долгим и трудным. До встречи с нынешним мужем она пережила тяжелую личную трагедию. В 2013 году Мишель обручилась с ирландским специалистом по связям с общественностью Джоном Дайнином, однако их свадьбе не суждено было состояться. В 2015 году ее жених скончался от онкологического заболевания в возрасте 34 лет.

