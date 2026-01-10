Пленный боевик ВСУ рассказал о своей отправке на передовую обманом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он утверждает, что командование вводило его в заблуждение.

Военнопленный боевик Вооруженных сил Украины Александр Шакура рассказал, что был направлен на передовую обманным путем — реальные условия службы, по его словам, от него скрывали. Об этом он сообщил в своем рассказе после попадания в плен.

«Наши вожди всеми правдами и неправдами <…> сослали меня сюда, оказывается, на передовую <…>, сказали, что ты там делать ничего не будешь, а тут, оказывается, что тут все надо делать», — заявил Шакура.

По его словам, он неоднократно интересовался сроками службы и возможностью возвращения домой, однако командование отвечало, что «его уже отсюда никто никогда не поменяет».

Пленный также утверждает, что командование ВСУ систематически не эвакуирует тела погибших с позиций, а родственникам сообщает о пропавших без вести. По словам Шакуры, это делается для того, чтобы избежать выплаты компенсаций в размере 15 миллионов гривен за каждого погибшего.

Отдельно он рассказал об обстоятельствах своего пленения. По словам Шакуры, военнослужащие Вооруженных сил России предложили ему выйти с позиции без оружия и не применяли силу. Он отметил корректное обращение, а также то, что ему были предоставлены вода и пища.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли о соблюдении норм международного гуманитарного права в отношении пленных боевиков ВСУ.

Ранее, писал 5-tv.ru, пленный из ВСУ рассказал о подмене статуса погибших на пропавших без вести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX