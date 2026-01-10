Упс, она снова это сделает: Бритни Спирс объявила о возвращении на сцену

Фото: www.globallookpress.com/Kay Blake

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она также раскрыла смысл своих танцев в социальных сетях.

Поп-звезда Бритни Спирс порадовала поклонников заявлением о готовности к новым выступлениям за рубежом, но с одним принципиальным условием. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на социальные сети артистки.

В своем посте в личном блоге певица неожиданно заявила, что больше никогда не будет выступать на сцене в Соединенных Штатах. Причины этого решения она назвала «крайне деликатными» и предпочла не раскрывать их подробно.

«Я никогда больше не буду выступать в США по очень чувствительным для меня причинам. Но я надеюсь, что совсем скоро буду сидеть на стуле с красной розой в волосах, в пучке и выступать вместе с моим сыном в Великобритании и Австралии. Он огромная звезда! Бог в помощь, малыш!» — написала Бритни.

Возвращение с сыном

Несмотря на отказ от американских гастролей, артистка с энтузиазмом сообщила о скорых планах выступить в Великобритании и Австралии. Особенностью этих шоу станет участие одного из ее сыновей.

«Он настоящая звезда, и я так горжусь тем, что нахожусь рядом с ним!!!» — восторженно написала Бритни.

Хотя певица не уточнила, о каком именно сыне идет речь, ранее она не раз хвалила музыкальные таланты своего младшего ребенка — 19-летнего Джейдена. Она также поделилась, что подарила ему пианино, демонстрируя готовность поддерживать его творчество.

Танец как терапия

В том же обращении к фанатам звезда объяснила смысл своих знаменитых танцевальных видео в соцсетях. По ее словам, импровизированные танцы стали для нее формой терапии и способом справиться с последствиями тяжелых психологических травм прошлого.

«Как ни странно, я танцую в сторис, чтобы исцелить то, о чем люди даже не подозревают. Да, иногда это неловко… Но я прошла через огонь, чтобы спасти свою жизнь», — рассказала Спирс.

Поклонники теперь с нетерпением ждут не только новых танцевальных роликов, но и анонсированных выступлений, которые могут стать ее первыми концертами после долгого перерыва и отмены ее резиденции в Лас-Вегасе в 2022 году.

Бритни Спирс — одна из самых успешных поп-певиц в мире, чья карьера и личная жизнь на протяжении многих лет находились под пристальным вниманием публики и СМИ. С 2008 по 2021 год она находилась под строгим опекунством своего отца, которое было отменено судом после активной кампании фанатов (#FreeBritney).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.