«Проверяли свой продукт»: создатели «Зачарованных» издевались над Роуз Макгоуэн

Продюсеры обещали добраться до семьи актрисы.

Звезда культового сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн обвинила руководство проекта в унизительном контроле за ее внешностью и угрозах, которые вынуждали ее продолжать работу над проектом. Об этом сообщает Daily Mail.

Роуз Макгоуэн, сыгравшая одну из главных ролей в фэнтези-сериале «Зачарованные», рассказала о жестких условиях, с которыми она столкнулась на съемочной площадке. По ее словам, продюсеры студии Warner Brothers регулярно проверяли ее вес.

«Они кружили вокруг меня, чтобы проверить мой вес, когда я возвращалась из отпуска. Думаю, они просто проверяли свой продукт, понимаете?» — заявила актриса.

Давление и угрозы

Помимо контроля фигуры, Макгоуэн утверждает, что ее удерживали в проекте жесткими контрактными условиями. Ей угрожали судебным иском, который лишил бы актрису всех будущих заработков, если бы она решила уйти.

«Если ты устроишься на работу в аптеку, мы подадим на тебя в суд. Какую бы работу ты ни нашла, мы будем забирать твою зарплату до конца твоей жизни, а потом мы возьмемся за твою семью», — вспомнила слова продюсеров Макгоуэн.

Скепсис в отношении перемен

Несмотря на то, что именно обвинения Макгоуэн в адрес продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году стали одним из катализаторов движения #MeToo, сама актриса скептически оценивает реальные изменения в Голливуде.

«Люди спрашивают: «Ты думаешь, Голливуд изменился?» Я такая: «Я не знаю», — сказала она.

Актриса также цинично отозвалась о поддержке движения со стороны некоторых коллег, назвав это «голливудской фальшью». Особенно резко Макгоуэн высказалась о своей бывшей коллеге по сериалу Алиссе Милано, которая активно популяризировала хэштег #MeToo, обвинив ее во лжи.

Возвращение и черный список

Роль в «Зачарованных» стала для Макгоуэн вынужденным возвращением на телевидение после того, как она, по собственным словам, попала в черный список киностудий. Это произошло после того, как она в 1997 году заключила мировое соглашение на 100 тысяч долларов с Харви Вайнштейном по обвинению в сексуальных домогательствах. Публично обвинить его в изнасиловании она решилась только 20 лет спустя.

Сегодня 52-летняя актриса живет в Мексике, ведя жизнь вдали от Голливуда, индустрия которого, по ее мнению, во многом осталась прежней.

Сериал «Зачарованные» о сестрах-ведьмах выходил с 1998 по 2006 год и приобрел статус культового. Роуз Макгоуэн присоединилась к проекту в четвертом сезоне, заменив ушедшую Шеннен Доэрти, у которой также был конфликт со съемочной командой.

