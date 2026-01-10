Прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в московских аэропортах

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

После циклона «Фрэнсис» в авиагаванях задержали и отменили десятки рейсов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми задержками авиарейсов в столичных аэропортах. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре пояснили, что основными причинами сбоев в расписании стали неблагоприятные погодные условия и поздние прибытия воздушных судов.

«Прокуратура внимательно следит за указанной ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров воздушного транспорта», — подчеркнули в надзорном органе.

Сложная ситуация в транспортной системе Москвы возникла после того, как 8 января на город обрушился циклон «Фрэнсис». Сильный снегопад осложнил не только дорожное движение, но и работу аэропортов. По данным СМИ, в столичных авиагаванях были задержаны 57 рейсов и отменены еще 28.

В частности, в аэропорту Шереметьево пассажиры сообщали о длительном ожидании вылета и выдачи багажа — некоторым из них пришлось проводить время прямо на полу в зонах ожидания.

Ранее, писал 5-tv.ru, пассажиров транзитных рейсов в Шереметьево начали расселять по гостиницам.

