Секс-преступник покончил с собой в августе 2019 года.

Брат осужденного финансиста Джеффри Эпштейна настаивает на том, что его родственник был убит в тюрьме. Он заявляет, что скоро это будет подтверждено официально. Об этом сообщает People.

Марк Эпштейн вновь заявил, что смерть его брата Джеффри, покончившего с собой в камере в августе 2019 года, была насильственной. Он пообещал, что новый отчет о вскрытии, который должен быть обнародован в феврале, предоставит неопровержимые доказательства этого.

«Джеффа убили. Я хочу знать, кто его убил и по чьему приказу?» — заявил брат умершего.

Сомнения в официальной версии

С самого начала трагического инцидента Марк Эпштейн отказывался верить в версию о самоубийстве. Он нанял независимого эксперта, бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка, который заключил, что характер травм не соответствует самоубийству. Однако в 2023 году ФБР и Министерство юстиции США официально заявили, что не нашли достоверных доказательств насильственной смерти.

Несмотря на это, мужчина лишь укрепился в своей позиции. Увидев тело брата, он обратил внимание на странные повреждения.

«Травмы не соответствовали тому, как его тело было найдено. Кого они пытаются защитить?» — утверждает родственник секс-преступника.

В своем последнем интервью Марк Эпштейн прямо обвинил власти в сокрытии правды. По его мнению, все предыдущие расследования были «фарсом», целью которого является защита влиятельных людей.

«Компромат»

Ранее, в ноябре, брат Эпштейна делал еще более резкие заявления. Он сообщил, что, по данным его неназванного источника, из документов покойного были удалены имена политиков-республиканцев, чтобы избежать скандала. А несколько дней спустя заявил, что президент США Дональд Трамп намеренно затягивал публикацию этих файлов.

Марк Эпштейн утверждает, что его брат владел компрометирующей информацией на Трампа еще во время предвыборной кампании 2016 года, и ее было бы достаточно, чтобы «отменить выборы».

Преступления Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сети по торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Его смерть в камере тюрьмы Нью-Йорка породила множество конспирологических теорий и поставила под сомнение систему безопасности в федеральных исправительных учреждениях США. Его сообщница Гислен Максвелл была осуждена и приговорена к 20 годам лишения свободы.

