Редкий комикс с первым появлением Супермена продали за рекордные $15 млн

Раритет ранее принадлежал актеру Николасу Кейджу и был похищен из его дома.

Редкий экземпляр первого выпуска Action Comics № 1, в котором в 1938 году впервые появился Супермен, был продан частному коллекционеру за рекордные 15 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщили на сайте аукционного дома ComicConnect, выступившего брокером сделки.

Как отметил президент Metropolis/ComicConnect Винсент Зурцоло, проданный экземпляр получил оценку 9.0 из 10, что считается высшей категорией сохранности для подобных изданий. Кроме того, комикс имеет уникальную историю — ранее он принадлежал актеру Николасу Кейджу, был похищен из его дома и возвращен владельцу лишь спустя 11 лет.

Раритет, изначально продававшийся в 1938 году всего за десять центов, был реализован анонимному покупателю в рамках частной сделки. Предыдущий рекорд стоимости комикса составлял 9,1 миллиона долларов.

Экземпляр был приобретен Кейджем в 1996 году за 150 тысяч долларов, украден в 2000 году и обнаружен в 2011 году в хранилище в Калифорнии. После возвращения актер продал его за 2,2 миллиона долларов. По словам гендиректора ComicConnect Стивена Фишлера, именно эта история кражи во многом способствовала росту коллекционной ценности комикса.

Сделка окончательно закрепила статус Action Comics № 1 как самой дорогой и коллекционно значимой комик-книги в мире.

