Совет безопасности ООН планирует провести заседание по Украине 12 января

Запрос на проведение встречи был направлен украинской стороной.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций запланировал на понедельник, 12 января, экстренное заседание по ситуации на Украине. Об этом 10 января следует из расписания работы органа.

По данным, с которыми ознакомились РИА Новости, инициатором проведения встречи выступила Украина. Соответствующий запрос был направлен постоянным представителем Украины при ООН Андреем Мельником.

Ожидается, что заседание Совета безопасности состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Проведение встречи поддержали представители Латвии, Либерии, Дании, Франции, Греции и Великобритании.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности заседания Совета безопасности ООН по Венесуэле. Слово «шок» стало лейтмотивом экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она уточнила, что этот термин использовали многие участники, включая постпреда России при ООН Василия Небензю и делегацию Китая.

По мнению дипломата, эта категория четко и адекватно соединяет в себе как юридическую оценку, так и морально-этическую оценку того, что произошло.

