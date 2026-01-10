Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаке подверглись Республика Крым, Костромская область и Республика Адыгея.

В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Республики Крым, три — над Костромской областью и еще один — над Республикой Адыгея.

Сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступали.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом. Власти региона заверили, что владельцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая поддержка. Обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем профильных служб и органов власти.

