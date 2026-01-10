Хранить или выбросить: как выбрать безопасные пластиковые контейнеры для еды

Для контакта с пищей подходят только контейнеры со специальной маркировкой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неправильная тара может ускорять порчу продуктов и размножение бактерий.

Пластиковые контейнеры помогают дольше сохранять продукты свежими, предотвращают распространение запахов и удобны для хранения и транспортировки еды. Однако их безопасность напрямую зависит от материала и правильного использования. Об этом рассказала доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская, в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, для контакта с пищей подходят только контейнеры со специальной маркировкой — значком в виде бокала и вилки. Существует шесть основных видов пищевого пластика, и каждый из них предназначен для определенных условий хранения.

Для горячих блюд и разогрева в микроволновке лучше всего использовать полипропилен с маркировкой 5 (PP) — он выдерживает температуру до 130 градусов тепла и не выделяет токсинов. Контейнеры с маркировкой 1 (PET) и 6 (PS) не подходят для нагрева, так как могут деформироваться.

Холодную и остывшую еду можно хранить в контейнерах из HDPE (2) и LDPE (4), однако жирные продукты в них держать не рекомендуется. Эксперт также посоветовала не хранить долго в пластике сырое мясо, рыбу, кислые и сильно пахнущие продукты — они способствуют размножению бактерий и могут вступать в реакцию с материалом.

Для длительного хранения Филинская рекомендует выбирать стеклянную или металлическую тару, так как пластик со временем покрывается микроповреждениями и хуже поддается полной дезинфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны яйца при ежедневном употреблении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX