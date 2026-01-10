Пассажиров транзитных рейсов в Шереметьево начали расселять по гостиницам

Фото, видео: 5-tv.ru

Люди жалуются на многочасовое ожидание и нехватку мест для отдыха в терминалах.

В аэропорту Шереметьево на фоне введенных ограничений началось расселение пассажиров транзитных рейсов по гостиницам. Об этом 10 января сообщила 5-tv.ru туристка Елизавета Мильман.

По ее словам, пассажирам приходится подолгу ждать помощи авиакомпаний.

«Мы простояли два часа в очереди в окошке „Аэрофлота“. Там указано, что предоставляется размещение в гостиницах, но нас не разместили, хотя мы ожидаем самолет уже 12 часов», — рассказала Мильман.

Она также напомнила, что авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам ночных рейсов размещение в гостинице, если вылет задерживается более чем на шесть часов. Однако на практике, по словам очевидцев, эта норма соблюдается не всегда.

Еще одна пассажирка, ожидающая рейс авиакомпании Southwind Airlines, сообщила, что люди вынуждены сидеть на полу в зоне ожидания, так как багаж пока не выдают. Причиной задержек называют неблагоприятные погодные условия.

Проблемы с авиасообщением затронули и другие регионы. В аэропорту Пулково отменяются рейсы авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Москву. Во Владивостоке пассажиры также не могут вовремя вылететь в столицу и во Вьетнам из-за задержек самолетов.

Авиакомпании и аэропорты продолжают корректировать расписание и призывают пассажиров следить за обновлениями информации о рейсах.

Ранее, писал 5-tv.ru, авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево. Тем, чьи рейсы были отменены, авиакомпания предлагает два варианта: вернуть полную стоимость билета или переоформить его на ближайший доступный рейс.

