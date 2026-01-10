Трамп о конфликте на Украине: Я думаю, что в итоге мы это урегулируем

Американский лидер сожалеет, что ему до сих пор не удалось поспособствовать достижению мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп снова заговорил об урегулировании конфликта на Украине во время встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы. Он выразил уверенность в достижении мира и отметил, что сожалеет о затягивании процесса.

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — сказал Трамп.

Незадолго до этого заявления сообщалось, что представители администрации американского лидера практически согласовали с Украиной все аспекты возможного соглашения по завершению конфликта и гарантии безопасности. Пресса говорит об ожидании ответа от президента России Владимира Путина. Кроме того, возможно, глава киевского режима Владимир Зеленский посетит США для окончательного оформления договоренностей.

Прежде Дональд Трамп утверждал, что верит в желание Путина завершить украинский конфликт. Он также почеркивал, что не раз у него с российским коллегой все было готово для заключения сделки, но ее отменял Киев, что вызывало недоумение. Случались, по словам главы Белого дома, и обратные ситуации, но теперь мира хотят все.

В середине декабря американская и украинская делегации провели переговоры в Берлине. Сторона США требовала полного вывода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, Но Зеленский несколько раз отказался от этого. Трамп в свою очередь торопил Киев с решением, а на пресс-конференциях заявлял, что процесс движется к желаемому завершению.

