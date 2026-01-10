Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж

Пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж в Шереметьево

Фото, видео: 5-tv.ru

Из-за снегопадов, вызванных циклоном «Френсис», столичные аэропорты встали.

Пассажирам «Аэрофлота», чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево из-за сбоя на фоне снегопада, предложили прислать вещи прямо домой. Об этом сообщили представители пресс-службы авиакомпании. Как отмечается в заявлении, услуга будет бесплатной. Форму для заявления на доставку можно заполнить на сайте «Аэрофлота»,

«Пассажирам, которые еще не получили свой багаж, предлагается возможность оформить бесплатную доставку по указанным адресам», — сказано в обращении.

В Шереметьево сотни измученных пассажиров проводят по несколько часов в ожидании своего багажа. Причиной сбоя в работе воздушной гавани стал обрушившийся на Москву циклон «Фрэнсис».

Пока одни пассажиры стоят в очереди за чемоданами или располагаются прямо на полу в терминале С, другие застряли в самолетах. Из-за погодных людей не выпускают, что приводит к конфликтам — от усталости и неясности ситуации они начинают ругаться с сотрудниками аэропорта и бортпроводниками.

Поддерживают пассажиров и представители Шереметьево — ожидающим предлагаются перекус в виде сэндвичей и вода. Доставку багажа на дом организует оперштаю аэропорта совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия». Тех, у кого в чемоданах нет предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию, призывают уезжать домой.

Некоторые так и поступают. Прилетевшим из теплых стран приходится ловить такси в футболках, так как куртки они упаковали и сдали в багаж. Объявления о статусе выдачи вещей постоянно транслируются в терминале аэропорта Шереметьево.

