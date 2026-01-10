Посол РФ заявил об актуальности договора о сотрудничестве России и Венесуэлы

Фото: legion-media/Maxim Ermolenko

Дипломат, помимо прочего, указал на законность требования Каракаса о немедленном освобождении захваченного США Николаса Мадуро.

Межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы по-прежнему остается безальтернативным стратегическим ориентиром для отношений двух стран и основой дальнейшего укрепления связей. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

«Реализация задач, определенных в ходе двусторонних контактов на высшем и высоком уровне, в том числе по итогам прошедшего недавно 19-го заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, безусловно продолжится», — заявил дипломат.

Как отметил Мелик-Багдасаров, на встрече с венесуэльским министром он подчеркнул, что требования Каракаса о немедленном освобождении захваченного в ходе спецоперации США президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес законны и справедливы. Как сообщал по итогам переговоров с российским послом Иван Хиль, Венесуэла получила от правительства РФ сигнал солидарности и поддержки в связи с похищением Мадуро.

Шестого января представители МИД РФ официально поприветствовали усилия венесуэльских властей по защите государственного суверенитета и национальных интересов. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что присяга вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, теперь исполняющей обязанности Мадуро, демонстрирует решимость правительства создать условия для стабильного развития.

Захваченный Штатами в ходе военной спецоперации венесуэльский лидер находится в Нью-Йорке. 5 января его доставили в суд для предъявления обвинений. Мадуро не признал себя виновным и напомнил, что все еще является главой государства. Он получил разрешение на посещение консульскими работниками Венесуэлы, следующее слушание состоится 17 марта.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке американского лидера Дональда Трампа.

