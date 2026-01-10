Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт

Фото: www.globallookpress.com/NielsDK

По мнению американского лидера, он больше всех заслуживает эту награду.

Президент США Дональд Трамп считает, что достоин Нобелевской премии мира за каждый вооруженный конфликт, в урегулировании которого он участвовал в качестве посредника. О своем желании быть награжденным за труды он сообщил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп, как он сам считает, больше всех в мировой истории заслуживает этой награды. В ходе своего выступления он подчеркнул, что не может представить человека, достойного премии, больше, чем он. И добавил, что 44-й президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии мира, но он «до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».

Стоит отметить, у идеи Трампа относительно награды есть и другие сторонники — не только он сам. Например, экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерка Мария Корина Мачадо посвятила ему свою Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что США открыты к продаже венесуэльской нефти России и Китаю.

