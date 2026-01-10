Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона, обрушился на столичный регион 8 января после 15:00 мск.

В столице установлен новый погодный рекорд: 9 января в Москве зафиксировали беспрецедентный объем осадков за весь период метеонаблюдений. Как сообщили 10 января в Гидрометцентре России, суточные показатели значительно превзошли прежние значения.

По данным, которые приводит ТАСС, на основной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, за сутки выпало 21,4 мм осадков. Для сравнения, предыдущий максимум для этой даты составлял 12,9 мм и был зафиксирован в 1976 году.

С начала 2026 года в Москве уже выпало более 35 мм осадков, что соответствует примерно 67% от месячной климатической нормы.

Интенсивный снегопад, связанный с прохождением циклона «Фрэнсис», существенно осложнил транспортную обстановку. На ряде участков МКАД движение оказалось практически остановлено: автомобилисты проводили в заторах по несколько часов, а некоторые машины не могли выбраться из снежных заносов.

Непогода также отразилась на работе авиаузлов столицы. В московских аэропортах было отменено 28 рейсов, еще более 50 вылетов задержали. При этом массового скопления пассажиров в терминалах не наблюдалось — авиакомпании обеспечивали людей питанием и размещением в случаях длительного ожидания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.