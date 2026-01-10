Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю

Трамп: Китай и Россия могут покупать у нас столько нефти, сколько захотят

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американский лидер отметил высокую потребность КНР в энергоносителях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставлять нефть России и Китаю. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами американских нефтегазовых компаний. Он подчеркнул, что другие государства смогут обращаться к Штатам за нефтью практически сразу. И добавил, что Пекину очень нужны энергоносители.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле. — Прим. ред.) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна… Мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — сказал Трамп.

Накануне Венесуэла передала США 30 миллионов баррелей нефти. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в прямом эфире из Белого дома на встрече с руководителями нефтегазового сектора.

По его словам, объем поставок оценивается примерно в четыре миллиарда долларов. Трамп также отметил, что американским нефтяным компаниям не нужно будет напрямую взаимодействовать с властями Венесуэлы в тех регионах, где они планируют вести свою деятельность. Координацией займутся соответстующие структуры США.

Трамп также заявил о намерении американских компаний инвестировать в венесуэльский нефтяной сектор не менее 100 миллиардов доларов. Вашингтон, по его словам, готов обеспечить им необходимую защиту. Эти средства планируется направить на восстановление производственных мощностей и инфраструктуры, что должно привести к резкому росту добычи нефти.

Проект, уверен Трамп, поможет модернизировать энергетическую систему Венесуэлы и добиться рекордных объемов добычи. Штаты также будут использовать получаемое сырье: планируется на постоянной основе перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти.

В то же время захваченного в ходе военной спецоперации США президента Венесуэлы Николаса Мадуро судят в Нью-Йорке.

