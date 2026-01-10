МИД РФ отверг обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ведомстве подчеркнули, что воспринимают Доху как приоритетного партнера.

Министерство иностранных дел РФ опровергло утверждения о возможной причастности Москвы к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Соответствующее заявление было опубликовано 9 января на официальном ресурсе МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что дипломатические миссии не рассматриваются ВС РФ в качестве целей для нанесения ударов. По версии МИД России, характер разрушений указывает на неисправность или ошибку в работе украинских средств противовоздушной обороны, а не на действия российских военных.

Ранее, 26 декабря 2025 года, сообщалось об активизации российской дипломатии на африканском направлении. В частности, был запущен диалоговый формат «Россия — Конфедерация государств Сахеля», а также расширены контакты с рядом стран, включая Мали, Того, Южный Судан и Египет. Одновременно продолжалась интенсивная межгосударственная работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Алжиром и Катаром.

