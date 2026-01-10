ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Также был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций.
Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» выявили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области.
Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенных оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом. Вторым дроном была поражена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления.
Кроме того, при помощи специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер противника, который пытался провести разведку наших позиций.
Выявление и ликвидация пунктов управления и операторов дронов ВСУ является одной из ключевых задач в ходе создания буферной зоны на границе Российской Федерации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.