Блогер Анастасия Ивлеева задолжала российскому бюджету деньги с бизнеса

У блогера Анастасии Ивлеевой задолженность перед ФНС по ИП на 53 тысячи рублей

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Свой прежний долг более 11 миллионов рублей она уже погасила.

У блогера Анастасии Ивлеевой обнаружилась очередная налоговая задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как индивидуальный предприниматель (ИП) она обязана заплатить 53 тысячи рублей. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители правоохранительных органов.

«Ивлеева Анастасия имеет задолженность перед ФНС в размере 53 тысяч 554 рублей по ее ИП», — сообщил источник.

Отмечается также, что прежде блогер уже полностью погасила налоговый долг в размере 11,3 миллиона рублей. Но несмотря на символические, по сравнению с былыми обязательствами, остатки, Ивлеева в данный момент не в лучшей финансовой форме. Виной всему та самая «Голая вечеринка» в 2023 году.

Репутационные потери блогера вылились в потерю более 1,2 миллиона подписчиков и около 400 миллионов рублей годового дохода после скандала. Почти все рекламодатели разорвали контракты с Ивлеевой, и она оказаас. Большинство рекламодателей отказались от сотрудничества с ней, а сама она оказалась в статусе персоны нон грата.

Об этом журналистам российского портала Forbes рассказал источник, близкий к окружению блогера. Он также подчеркнул, что некоторое время Ивлеевой приходилось жить исключительно за счет накопленных сбережений. Тем не менее в 2025 году она вернулась к публичной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в силе иск «Перекрестка» к компании Ивлеевой за срыв поставок чипсов. Ее адвокат пытался оспорить обвинение из-за «неверно составленной досудебной претензии».

