Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре

В декабре 2025 года Samsung показала свой первый смартфон, складывающийся втрое.

Американская компания Apple может продемонстрировать свой первый смартфон со складывающимся экраном уже в сентябре 2026 года. Об этом сообщила южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на источники.

По данным издания, компания Samsung Display, в качестве единственного поставщика, начнет производство дисплеев для смартфонов Apple с данным форм-фактором в мае.

Источник газеты сообщил, что базовый график подразумевает выпуск смартфона в сентябре 2026 года, однако выход может быть отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около девяти миллионов панелей. При этом компании Apple и Samsung Display отказались комментировать эту информацию.

В декабре 2025 года Samsung представила свой первый смартфон, складывающийся втрое, — Galaxy Z TriFold. Новинка от Apple, как ожидается, будет складываться лишь вдвое.

