Происходящие в России события, начиная с 2017 года, должны стать плодотворной почвой для сценаристов и режиссеров.

Последние события, происходящие в России, в том числе специальная военная операция (СВО), дают богатую почву для работников киноиндустрии. Об этом продюсер Юрий Сапронов рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».

«То сейчас происходит с нами, то что происходит там, это великий перелом. Драматические события такого уровня, которого в нашей жизни больше не будет <…> Бери и делай крутое кино. Ну, я надеюсь, что в каком-то смысле, в том числе „Ландыши“, они как бы кого-то, может быть, чуть-чуть подтолкнут перейти на сторону добра», — говорит продюсер сериала «Ландыши».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у главных персонажей сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Кати и Лехи есть шанс стать культовыми героями. В России подрастает «нормальное, здоровое поколение», но кинематограф, кажется, ищет своих героев не там, где нужно. Поиск продолжается, но первое место остается вакантным.

