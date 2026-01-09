Неуязвим для ПВО: военный эксперт о возможностях комплекса «Орешник»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

Во время полета ракету невозможно обнаружить.

Баллистический комплекс «Орешник» может разгоняться до скорости в десять махов, а ее боеголовка при полете покрывается теплом свыше 1,5–2 тысяч градусов. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Скорость звука 333 метра в секунду, и он может летать со скоростью 10 махов. То есть 10 скоростей звука <…> И когда она летит к цели, то она разгоняется до такой степени, что у нее боеголовка начинает покрываться теплом свыше полутора тысяч, двух тысяч градусов», — объяснил эксперт.

Кроме того, Литовкин отметил, что ракета может летать на дальность 5500 километров с гиперзвуковой скоростью. По его словам, во время полета ракету невозможно обнаружить или сбить средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Литовкин уточнил, что «Орешник» может применяться по любому значимому военному объекту: пунктам управления, тоннелям, портам, аэродромам, а также по стратегической инфраструктуре, такой как, например, газохранилища.

Эксперт подчеркнул, что поражение подземного хранилища газа может привести к уничтожению значительных запасов топлива, как это случилось с объектом под Львовом, где хранилось до 40% всех запасов газа Украины.

Определить применение «Орешника» только по видео невозможно, для этого нужен анализ обломков на месте. Литовкин также добавил, что цвет пламени при горении газового хранилища может варьироваться в зависимости от горящих материалов.

«Потому что не просто газ горит, а еще горят какие-то постройки, какие-то элементы этого газового хранилища и так далее. Поэтому оттенки пламени могут быть самые разные», — пояснил Литовкин.

Эксперт отметил, что применение такого дорогого оружия, как «Орешник», всегда оправдано высокой ценностью цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника». ВС РФ нанесли массированный удар после террористической атаки по резиденции президента России.

