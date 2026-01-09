Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Против ракеты «Орешник» нет средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал идею главы европейской дипломатии Каи Каллас об установке систем ПВО против российского вооружения.

«Кая не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты „Орешник“, развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует», — написал он в посте.

До этого в Минобороны России сообщали, что удар «Орешником» был нанесен по Львову в ночь на 9 января. Это было сделано в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Валдайскую резиденцию президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия за последние 100 лет. Евродипломаты искали ответ на протяжении пяти недель. Депутатский запрос на разъяснение громкого заявления Каллас в европейскую службу внешних действий 8 января направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Полученный ответ ведомства не содержал списка — ни одна страна не была названа. Причина в том, что упоминание якобы подчеркнет системный и продолжающийся характер «актов агрессии».

