Британская ждуля: надзирательница потеряла ребенка от заключенного и снова забеременела

Учреждение освободило мужчину всего на пару ночей.

В Великобритании суд вынес приговор бывшей сотруднице тюрьмы, которая вступила в отношения с заключенным во время его ночного освобождения, после чего забеременела. Об этом сообщает Daily Mail.

От служебного контроля к личным отношениям

Как стало известно в суде, женщина работала в отделе оперативного обеспечения тюрьмы и отвечала за надзор за заключенными на внутренних рабочих местах — в клининговых зонах, саду и мастерских. Среди подопечных оказался мужчина, отбывавший наказание в учреждении, предназначенном для заключенных, которые представляют минимальную угрозу для общества

Летом заключенного временно освободили. Так называемое ночное освобождение должно было облегчить его возвращение к жизни на свободе. Именно в этот период между ним и сотрудницей тюрьмы завязались отношения: они провели вместе две ночи.

Незаконное укрытие и беременность

После последующего освобождения мужчина остался с женщиной, а затем, когда его вернули в тюрьму, незаконно проживал у нее дома до ареста в начале октября. Во время задержания сотрудница отрицала близкие отношения, однако позже призналась, что позволила ему остаться, понимая, что это «не одобряется» и нарушает правила службы.

В ходе допроса она сообщила полиции, что находится на шестом месяце беременности от заключенного. Позже в суде прозвучало, что женщина страдала проблемами с психическим здоровьем и находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Решение суда

Суд признал женщину виновной в злоупотреблении служебным положением на государственной службе. Однако при вынесении приговора были учтены признание вины и смягчающие обстоятельства.

Ей назначили два года общественных работ и обязали пройти 25 дней реабилитационной активности. Судья отметил, что реальный срок лишения свободы в данном случае не имел бы смысла, поскольку из-за признания вины он составил бы всего несколько недель.

Что вскрылось в ходе процесса

Сторона защиты заявила, что за годы работы женщина практически не получала поддержки со стороны руководства и не проходила обучения по противодействию коррупции. В один из периодов она фактически осталась одна следить за несколькими десятками заключенных, что, по словам адвоката, сделало ее уязвимой.

Чем все закончилось

Сообщается, что позже женщина заявляла о потере ребенка, однако в суде прозвучала информация, что она снова беременна от того же мужчины, хотя пара уже рассталась. Сейчас женщина не работает.

