Житель Калифорнии выгнал жившего с ним 37 дней гигантского медведя

Причиной стало то, что зверь не давал спать мужчине по ночам.

В американском штате Калифорния домовладелец больше месяца делил жилье с черным медведем весом около 250 килограммов, поселившимся под домом. Избавиться от незваного соседа удалось лишь после вмешательства зоозащитников, которые применили пейнтбольное ружье. Об этом сообщает New York Post.

Медведь испортил праздники и лишил сна

Зверь обосновался под домом жителя пригорода Лос-Анджелеса еще 30 ноября 2025 года. С тех пор хозяин жилья пребывал в постоянном напряжении: шум по ночам, странные запахи и повреждения дома сделали праздники невыносимыми.

«Это гораздо более стрессовая ситуация, чем я думал», — признался домовладелец.

Почему вмешалась «Лига медведей»

Когда попытки государственных служб не дали результата, хозяин дома обратился к «Лиге медведей» — группе, специализирующейся на экстренном выселении диких животных из жилых домов.

«Мы узнали о Кене (хозяине дома. — Прим. ред.), нам стало его жаль, и мы прилетели, чтобы вытащить медведя», — рассказала основательница и исполнительный директор организации Энн Брайант.

Пейнтбол вместо ловушек

Команда действовала быстро: в подвал стреляли пейнтбольными шариками, наполненными растительным маслом, пока медведь не покинул логово через 20 минут после начала операции.

По словам Брайант, организация ежедневно помогает выселять от шести до восьми медведей.

Попытка вернуться

Сразу после ухода зверя домовладелец закрыл доступ под дом двумя слоями фанеры и мешками с песком. Перед входом установили электрический коврик, который бьет током, если на него наступить.

Мера оказалась не лишней: уже на следующий день медведь вернулся, наступил на коврик и тут же ретировался.

«Он вернулся, и я такой: „Боже мой“. Он упал на мат и скрылся в темноте», — рассказал мужчина.

Что делали власти

По данным владельца дома, Агентство природных ресурсов Калифорнии более месяца пыталось выманить медведя пахучими спреями и ловушкой с сардинами, жареной курицей, креветками, арахисовым маслом и яблоками. Однако успехом попытки не увенчались.

Домовладелец утверждал, что агентство фактически отказалось от попыток решить проблему, и даже грозился подать в суд. В агентстве произошедшее отрицают.

«Несмотря на нехватку персонала, биологи организации поддерживали постоянную связь с этим домовладельцем… Мы по-прежнему готовы помочь и никогда не говорили обратного», — заявил представитель ведомства.

Агентство подтвердило, что медведь покинул дом, хотя и не смогло оперативно прокомментировать сам момент его исчезновения.

«Медведь — не лучший сосед. Мы должны сосуществовать, а не жить вместе», — подытожил домовладелец.

