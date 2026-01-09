The Sun: В Мадриде закрыли ресторан, где подавали уличных голубей под видом уток

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время рейда на кухне обнаружили тараканов и следы крыс.

Ресторан китайской кухни «Джин Гу» закрыли после полицейского рейда: проверяющие обнаружили, что в блюдах из утки использовали уличных голубей, а продукты хранились рядом с гниющим мясом и тараканами. Об этом сообщает The Sun.

Голуби вместо утки

Проверка прошла после жалоб посетителей на резкий запах и подозрительные условия на кухне. Полицейские обнаружили грязные мешки с неопознанным мясом, рядом с которыми лежали ощипанные тушки уличных голубей.

В помещениях стояли немытые миски, а восемь холодильников оказались неработающими, ржавыми и забитыми продуктами без какой-либо маркировки — часть мяса и рыбы уже разлагалась.

По данным издания, всего на объекте нашли от 300 килограммов до одной тонны сырья неизвестного происхождения. Полосы мяса сушились прямо в помещении, а среди продуктов были и запрещенные к ввозу позиции, включая морских огурцов и филе охраняемых видов.

Тараканы, крысы и тайная кладовая

Во время рейда на кухне обнаружили тараканов и следы крыс, на полу лежали ловушки. Кроме того, полицейские нашли скрытую кладовую за стеной туалета — именно там хранилась часть продуктов в условиях, опасных для здоровья.

«Все воняло гнилой рыбой и морепродуктами, находиться там было почти невыносимо», — поделился один из сотрудников полиции.

Местные жители подтвердили, что давно избегали этого места.

«Никто там не ел — плохо пахло, еду привозили днем на тележке прямо ко входу», — рассказал один из соседей.

Что грозит владельцу

После рейда ресторану было предписано немедленно прекратить работу. Владелец заведения находится под следствием по подозрению в нарушении норм общественного здоровья, мошенничестве и жестоком обращении с животными. Также выяснилось, что у него не было лицензии на ведение ресторанного бизнеса.

Ресторан закрыт, расследование продолжается, а посетителям остается лишь гадать, сколько времени уличные голуби подавались под видом утки, прежде чем это вскрылось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.