Лурье готова привлечь приставов для принудительного выселения Долиной

По информации помощника певицы, она вернется в Россию 20 января.

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной из-за срыва передачи квартиры. Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам адвоката, помощник Долиной сообщил, что певица вернется в Россию 20 января, и сторона Лурье будет ждать ее возвращения.

«Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения, и не исключаем для себя такой возможности», — заявила Свириденко в беседе с агентством.

В пятницу, 9 января, в беседе с 5-tv.ru Свириденко рассказала, что квартиру Ларисы Долиной не удалось передать новой владелице Лурье, поскольку певица не явилась на встречу.

Правозащитница пояснила, что присутствовавший на встрече представитель Долиной не имел юридического права оформлять передачу жилья и ключей, а также подписывать акт приема-передачи.

Долина и Лурье заключили сделку летом 2024 года. Вскоре после этого певица сообщила, что в этом процессе находилась под давлением мошенников. Затем исполнительница успешно оспорила сделку в суде. Защита Лурье не сдавалась, но во всех инстанциях проиграла.

Верховный суд России 16 декабря признал собственницей квартиры покупательницу и отменил все предыдущие решения. Пока шли разбирательства, Долина продолжала жить в спорной квартире и только после постановления о выселении начала вывозить вещи. Срок заселения Лурье не раз переносился.

