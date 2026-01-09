Мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности на время покинуть город

Фото: www.globallookpress.com/Nazar Furyk

Это связано с проблемами с тепло- и электроснабжением.

Жителям Киева, у которых есть возможность покинуть свои квартиры, следует это сделать в связи с отсутствием тепла и воды в домах. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

«К сожалению, погодные условия, согласно прогнозам, будут сложными в ближайшие дни. Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно покинуть город, где есть альтернативные источники энергии и тепла, сделать это», — сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в настоящее время половина многоквартирных домов в Киеве, в которых проживает порядка шести тысяч человек, не отапливается. Также в городе имеются проблемы с водоснабжением.

По словам Кличко, сотрудники коммунальных служб питали социальные учреждения, в частности больницы и родильные дома, из мобильных котельных. Вместе с энергетиками они работают над восстановлением электроснабжения и теплоснабжения в домах Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве экстренно отключили свет после ударов ВС РФ по энергообъектам. Холдинг ввел экстренный режим, отключая свет вне очереди из-за перебоев подачи напряжения. Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики киевского режима.

