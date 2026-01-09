Мелони призвала Европу начать диалог с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Monaldo

Премьер-министр Италии поддержала позицию президента Франции Макрона.

Европейскому союзу (ЕС) пора возобновить диалог с Россией. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на ежегодной конференции.

«Сальвини (вице-премьер Италии — Прим. ред.) размышлял об отношениях Италии с Россией подобно тому, как Макрон (президент Франции — Прим. ред.) размышлял о Европе. На данном этапе, я согласна с Макроном, полагаю, что Евросоюзу настала пора начинать диалог с Россией», — сказала она на заседании, трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале правительства Италии.

Однако Мелони добавила, что возобновлять диалог с Россией о возвращении в G8 еще рано. Также премьер-министр Италии высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию конфликта на Украине.

«Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — подчеркнула Мелони.

В декабре прошлого года вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини высказался против конфликта с РФ и заявил о необходимости диалога с нашей страной. Вице-премьер указал, что лидеры государств Европы, включая руководителя ФРГ, пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в своих государствах, когда отказываются от мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным. Восстановление контактов между Францией и Россией уже началось. В конце декабря 2025 года президент Франции заявил о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в Финляндии усомнились в необходимости таких действий со стороны Парижа, так как это может привести к неоднозначной реакции в Европе.

