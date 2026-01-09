Совбез Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране

Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

Совет безопасности Исламской Республики Иран обвинил США и Израиль. Представители ведомства заявили на заседании, что американцы и «сионисты» умышленно организовали протест, переросший в прямую угрозу нацбезопасности страны. Их цитирует местное издание IRIB.

По мнению членов Совбеза, о причастности США говорят публичные заявления президента США Дональда Трампа. Они также процитировали Аятоллу (верховного лидера) Ирана Али Хаменеи. Глава духовенства ИРИ утверждал, что в это тревожное время молодежь и народ обязаны сохранять единство, чтобы одержать победу над врагом, подрывающим безопасность иранской нации и уклад ее жизни.

Массовые бунты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты. В иранских городах на улицы высыпали группы вооруженных боевиков, открывших стрельбу и выкрикивающих лозунги, направленные против Хаменеи. В Тегеране и в Кередже протестующие сожгли иранский флаг и забросали прохожих камнями.

