«Люди делают другое»: адвокат Полины Лурье о сроках передачи квартиры Долиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица не явилась на встречу с покупательницей жилплощади.

Квартиру народной артистки России Ларисы Долиной не удалось передать новой владелице Полине Лурье, поскольку певица не явилась на встречу. Новые сроки завершения спора неизвестны. Об этом сообщила представитель стороны покупательницы, адвокат Светлана Свириденко, в беседе с 5-tv.ru.

Правозащитница пояснила, что присутствовавший на встрече представитель Долиной не имел юридического права оформлять передачу жилья и ключей, а также подписывать акт приема-передачи.

«Не смогли сегодня принять квартиру, потому что сама Лариса Александровна не пришла, а ее доверенное лицо, которое пришло на встречу, без полномочий на передачу квартиры, ключей. И, соответственно, отсутствуют полномочия и на подписание акта приема-передачи, поэтому невозможно (принять квартиру. — Прим. ред.), к сожалению, опять», — рассказала адвокат Лурье.

Юриста также спросили, определены ли новые сроки передачи недвижимости. По ее словам, конкретной даты сейчас нет.

«А у нас нет даты, потому что мы говорим одно, и люди делают другое, поэтому сейчас будем думать, каким способом по-другому решать», — рассказала представитель покупательницы.

До этого автомобиль Ларисы Долиной был замечен у ее дома в районе Хамовники в Москве. Адвокат Долиной Мария Пухова ранее заявляла, что передача ключей Полине Лурье планируется на вторую половину дня 9 января. Представитель певицы Сергей Пудовкин при этом не уточнял, будет ли сама Долина лично участвовать в процессе.

Накануне Светлана Свириденко сообщала, что Лариса Долина освободила проданную квартиру после того, как сторона Лурье решила не добиваться ее выселения через судебных приставов до 5 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.