Подразделения российских войск продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, по данным ведомства, в течение недели Вооруженные силы России нанесли один массированный и четыре групповых удара. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетической инфраструктурыахахахах.

В Минобороны отметили, что все удары наносились высокоточным оружием по заранее определенным целям, задачи операции выполнены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

